ChatGPT, menace pour l'emploi ? "Le pilotage automatique existe depuis longtemps et n’a pas remplacé le pilote"

Selon lui, indéniablement, ChatGPT offre une qualité de réponses et d’informations assez élevée. Les patrons l’utilisent de plus en plus et l’on pressent un changement de métiers. L’étude détermine que pour un employé, le ChatGPT pourrait remplacer de 10 à 20% de ses tâches : recherche d’informations, de données, d’aide à la rédaction. Jean-Olivier Collinet signale : "On peut se dire que des tâches effectuées par le ChatGPT seront remplacées par d’autres : des contacts humains, de la relation client, de l’écoute, de l’aide à l’achat… D’autre part, il y aura aussi une évolution positive de certains métiers : plus de 'dispatchers' pour régler l’automatisation des véhicules et des tâches non répétitives pour permettre des tâches dont l’intérêt sera plus grand".