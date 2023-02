ChatGPT : méfiez-vous des imitations qui volent vos données !

Surfant sur la vague ChatGPT, de nombreuses applications mobiles douteuses sont malheureusement aujourd'hui disponibles sur l'App Store et Google Play, avec à la clé de nombreuses données collectées à l'insu de leurs utilisateurs.

Alors qu'OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, envisage de lancer prochainement une application mobile de son désormais incontournable robot conversationnel intelligent, des petits malins l'ont devancé et proposent déjà des alternatives plus ou moins sérieuses et, surtout, plus ou moins sûres. Le site Top10VPN en a ainsi recensé une dizaine, qui ont pour nom TalkGPT, Open Chat, Chatteo ou Chat GPT AI sous Android, ou Chat w. GPT AI, Alfred-Chat with GPT 3 et Wiz AI Chat Bot Writing Helper sous iOS.