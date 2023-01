ChatGPT, le robot conversationnel va-t-il remplacer les métiers de millions de cols blancs ?

La Révolution ChatGPT, ce robot conversationnel capable de rédiger à la vitesse de l’éclair, en devoir scolaire, un rapport pour notre supérieur hiérarchique rédiger un poème, une chanson ou des vœux de début d’année, ou encore pisser des lignes de code pour informaticien en panne de créativité, voire, par exemple, d’établir une campagne de publicité. Bien entendu, les résultats, s’ils peuvent être bluffants de réalisme dans certains cas, manquent encore leur coup dans pas mal d’autres cas. L’intelligence artificielle en question n’en est qu’à ses débuts et elle s’auto-améliore, là encore à la vitesse de l’éclair.

Et depuis que la start-up californienne OpenAI, la mise en ligne en novembre dernier, le site ChatGPT est pris d’assaut par les internautes du monde entier. Face à l’irruption d’une nouvelle technologie, les questions sont plus nombreuses que les réponses. Alors première question celle du remplacement de l’homme par la machine. Face au réalisme des réponses données, cette intelligence artificielle pose la question de savoir si elle ne signe pas la fin de certains métiers exercés par des cols blancs. Alors oui et non. Oui, pour les plus radicaux. Pour eux, c’est juste une question de temps avant que l’homme ne soit remplacé par l’intelligence artificielle. Et ceux qui pensent ça sont dans l’optique de Warren Bennis. Le spécialiste du management aux États-Unis qui disait que l’usine du futur aura seulement deux employés, un homme et un chien. L’homme aura pour tâche de nourrir le chien et le chien sera là pour empêcher l’homme de saboter les machines. Et puis d’autres, heureusement plus optimistes, imaginent que ChatGPT sera plutôt un auxiliaire de l’homme plus que son remplaçant...