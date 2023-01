ChatGPT, sorte d’intelligence artificielle tellement puissante qu’elle fait peur à certains et notamment tout récemment à la ville de New York qui vient d’interdire son utilisation dans les écoles de la ville. Pour ceux et celles qui n’auraient pas entendu parler de ChatGPT, je rappelle que vous pouvez demander tout ou presque à cette intelligence artificielle et qu’elle vous répondra en quelques fractions de seconde. C’est vrai qu’elle peut faire les dissertations les plus difficiles à la place de l’élève ou résoudre encore pour cet élève les problèmes de maths les plus ardus, les plus compliqués. Et ça, juste le temps de cligner de l’œil.

C’est un beau débat qui doit encore venir chez nous, sachant que tous les débats sociétaux américains finissent toujours par atterrir chez nous avec un peu de recul. Ce qui m’a intéressé de comprendre, c’est pourquoi la direction de Google a émis un code rouge en interne comme réponse à cette intelligence artificielle. Se pourrait-il donc que le plus puissant moteur de recherche au monde ait peur de chat Djibouti ? Alors je crois que c’est trop tôt pour le dire et il faut parfois se méfier du buzz excessif autour d’une nouvelle découverte comme tchat Djibouti. Mais tout de même, Google a raison de rester méfiant. Pourquoi ? Mais parce que Microsoft, qui n’est quand même pas la PME du coin, a déjà investi 1 milliard de dollars dans Tchatche Djibouti. Et Microsoft vient aussi d’annoncer qu’elle allait intégrer ChatGPT dans son propre moteur de recherche Bing, mais aussi dans la suite de produits Microsoft Office...