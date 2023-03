ChatGPT, entre spéculation et cupidité humaine

ChatGPT, la nouvelle intelligence artificielle à la mode, pendant que certains s’extasient sur ce qu’on peut faire avec cette intelligence artificielle générative sans qu’on comprenne bien ce que signifie ce suffixe, d’autres au contraire, nous disent de nous en méfier.

Pour ma part, je voulais plutôt m’attarder sur l’âme humaine. Quand ChatGPT et ses clones peuvent rédiger en quelques secondes des poèmes, de devoirs de classe, un mémoire de fin d’étude, composer une vidéo, un rapport marketing, une campagne publicitaire ou rédiger des milliers de lignes de code ou encore générer de la musique, l’attaque ne tarde pas à venir : ChatGPT et ses petits frères et sœurs ne risquent-ils pas de détruire des emplois, mais aussi de favoriser la paresse intellectuelle jusqu’à peut-être, demain, décider à notre place de ce que nous faisons de nos journées. Et pendant que nous nous posons ces questions existentielles, des petits malins, eux, ont bien compris que la cupidité est l’un des moteurs principaux de l’âme humaine. D’ailleurs, le Wall Street Journal a consacré un reportage sur toutes ces start-up déclinantes qui en accolant juste les mots "intelligence artificielle" à leur nom de société arrivent à trouver des investisseurs voraces en recherche de gains rapides. C’est vrai que les investisseurs, amateurs ou plus avisés, sont souvent guidés par le syndrome FOMO (expression américaine qui est l’acronyme de 4 lettres pour Fear Of Missing Out) qui veut dire bêtement que l’humain a toujours peur de rater une bonne occasion…