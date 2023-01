ChatGPT : des travailleurs kényans payés 2 $ de l’heure pour rendre le robot plus sûr, selon une enquête du Time

Depuis l’annonce de sa sortie, il y a quelques semaines, le robot conversationnel de la société OpenAI appelé ChatGPT fait beaucoup parler de lui. Le logiciel est capable de rédiger un texte sur base d’une question que vous lui posez par écrit sur un tas de sujets. Les résultats sont souvent impressionnants.

Pour arriver à ce résultat il a fallu entraîner l’intelligence artificielle (IA) à partir d’une quantité importante de données. Or, si internet regorge d’informations utiles, le Time rappelle que "certaines parties d’internet sont remplies de toxicité et de préjugés". GPT-3, le prédécesseur de ChatGPT était déjà impressionnant dans son fonctionnement, rappelle le magazine, mais "il était également enclin à émettre des remarques violentes, sexistes et racistes."

Dans l’article du magazine américain on apprend que la société OpenAI a mis en place un système de sécurité alimenté par l’intelligence artificielle afin de "contenir ce préjudice, produisant un chatbot adapté à un usage quotidien." Ce système de sécurité est inspiré du travail d’autres entreprises des médias sociaux "qui avaient déjà montré qu’il était possible de créer des IA capables de détecter des propos toxiques comme les discours de haine afin de les retirer de leurs plateformes."

Et pour que ce détecteur, alimenté par une intelligence artificielle, soit capable de filtrer et étiqueter les propos toxiques, il faut l’entraîner en lui proposant des exemples étiquetés comme violents, haineux et relatifs à des abus sexuels.

OpenAI a dès lors "envoyé des dizaines de milliers de bribes de texte à une entreprise de sous-traitance au Kenya", explique le Time. "Certains décrivaient des situations avec des détails graphiques tels que des abus sexuels sur des enfants, la bestialité, le meurtre, le suicide, la torture, l’automutilation et l’inceste."