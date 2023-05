ChatGPT arrive sur les smartphones

OpenAI a lancé jeudi une application mobile pour ChatGPT, son interface d'intelligence artificielle (IA) générative qui enregistre déjà une croissance phénoménale sur le web, et dont les capacités impressionnantes fascinent et inquiètent.

La nouvelle application est disponible sur les iPhone aux États-Unis, pour commencer, et doit arriver "bientôt" dans d'autres pays et sur les téléphones portables opérés par Android (Google), selon un communiqué de la start-up californienne. Gratuite, elle permet, comme le site web, de discuter avec le chatbot et surtout de lui demander de rédiger des messages, d'expliquer des concepts techniques, de suggérer des idées, de résumer des notes...

OpenAI promet par exemple "d'obtenir des informations précises sans avoir à trier entre les publicités ou des résultats multiples", le modèle actuel des moteurs de recherche. Mais à la première ouverture, l'appli prévient aussi tôt que ChatGPT peut "fournir des informations inexactes sur des personnes, des lieux ou des faits".