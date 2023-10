Châtelineau : vers une prolongation de l'interdiction des rassemblements nocturnes à plus de quatre personnes

Les rassemblements nocturnes de plus de quatre personnes à Châtelineau devraient rester interdits au moins jusqu’au début de l’année prochaine. C’est en tout cas ce qu’a recommandé le chef de corps de la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes en collège, lundi après-midi. Philippe Borza a rendu un avis sur l’efficacité de cette mesure d’application depuis fin juillet dernier. Selon lui, les plaintes de riverains ont diminué, mais il faudra plus de temps pour que la situation soit réglée. "On se rend compte qu’il y a encore du travail à mener dans ce quartier. Des personnes troublent toujours l’ordre public, certaines sont suspectées de divers faits d’incivilités et parfois même de détention ou consommation de produits stupéfiants. On n’a donc pas l’intention de lever le pied, que du contraire", prévient le chef de corps.

Un arrêté du bourgmestre acte l’interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes dans une dizaine de rues de 20 heures à 7 heures du matin. En cause, les nuisances et incivilités répétées dans le quartier de la rue de la Fontaine. La police a, depuis l’entrée en vigueur de la mesure, dispersé de nombreux rassemblements et procédé à 5 arrestations administratives.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule mesure instaurée par les autorités puisque la police a aussi intensifié ses patrouilles. Trois nouvelles caméras de surveillance – opérationnelles depuis une semaine – ont par ailleurs été installées dans le quartier problématique. Quatre autres devraient suivre dans les prochains mois.