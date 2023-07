Châtelineau : les rassemblements à plus de quatre interdits pendant la nuit

Saleté, menaces, vitres brisées, voitures griffées... À Châtelineau, beaucoup de riverains vivent dans la peur souhaitant même déménager. Pour réprimer les fauteurs de troubles, un arrêté de police interdit les rassemblements de plus quatre personnes entre 20 h et 7 h dans une dizaine de rues. Une mesure qui vise à rétablir la tranquillité et l’ordre public dans un quartier où incivilités et trafic de stupéfiants ont pris le pas depuis plusieurs mois.

La décision peut sembler radicale, mais elle fait suite à d’autres mesures qui se sont avérées moins probantes. "Dans le panel des mesures prises, il y a notre action policière, de manière régulière et ferme. Il a été convenu l’année dernière le placement de caméras qui sont en cours de déploiement. Nous avons également une action transversale avec nos partenaires, notamment l’administration communale et les gardiens de la paix", explique Philippe Borza, chef de corps de la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes.

L’arrêté de police est une mesure complémentaire qui vient appuyer les actions policières. L’autorité administrative a décidé d’opter pour cet outil juridique afin que la police puisse mener des actions ciblées. De la rue de la Fontaine à la place Wilson, durant le créneau horaire indiqué, les agents de police peuvent donc désormais disperser les rassemblements de plus de quatre personnes. Une action qui sera valable pendant six mois, et qui pourra se voir prolongée après une réévaluation.