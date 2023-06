Châtelet : le nouveau plan de mobilité entre en vigueur au centre-ville

Le nouveau plan de mobilité est en vigueur depuis ce matin au centre-ville de Châtelet. Alors si on ne touche pas à la circulation sur le ring, par contre, à l’intérieur de celui-ci, il va falloir changer ses habitudes. Le nouveau plan de mobilité qui entre en vigueur ce lundi : ce sont des nouvelles rues à sens unique, des limitations de la vitesse à 20 km/h, de nouvelles zones piétonnes, etc…

L’objectif est de faire du centre-ville un lieu de promenade, de rencontre, de ramener en quelque sorte de la vie au cœur de Châtelet.

"C’est un des objectifs majeurs de ce changement, détaille Marc Vandenbosch, l’échevin de la mobilité de Châtelet. Pour y arriver, il faut absolument permettre aux piétons de se sentir à l’aise, protégé et lui faciliter les déplacements dans cette zone mais le défi est aussi de permettre à ceux qui se déplacent en voiture d’accéder facilement au centre-ville. Si les places de parking disparaissent, d’autres sont créées à proximité."

L’enjeu, pour les autorités communales, à ce stade c’est que les châtelettains s’approprient les changements rapidement et adhèrent à ce plan de mobilité.

"Et pas seulement les piétons et les automobilistes, précise Marc Vandenbosch. Nous devons aussi tenir compte des cyclistes et puis des usagers des trottinettes qui sont de plus en plus nombreux !"

On rappellera que dans toute cette zone, la vitesse est limitée à 20 km/h

Tous les détails pratiques et les changements se trouvent sur le site de la ville.

Enfin, on précisera encore la ville a voulu que ce nouveau plan fasse l’objet d’une période de test d’un an, de quoi permettre, si nécessaire, des ajustements ou des modifications d’ici l’été 2024.