Châtelet : enseignants et élèves sensibilisés contre le harcèlement scolaire

Chaque jour, dans les cours de récré ou en ligne, sur les réseaux sociaux, des jeunes sont victimes de harcèlement scolaire.

Des victimes qui passent parfois à l'acte et mettent fin à leurs jours. C'était le cas en France il y a trois semaines de la petite Lindsay, 13 ans. Et le harcèlement se poursuit à son encontre, même après son décès. Pour éviter ces drames ou pour détecter des situations critiques, des enseignants et des élèves sont sensibilisés aux dangers du harcèlement. C'était le cas à l'institut Saint Joseph à Châtelet, où l'ASBL carolo Dans ma Ruch' s'est rendu pour aborder cette thématique.

C'est dans le cadre du cours de religion que Sophie Bal, professeur, a sollicité l'ASBL. Ce n'est pas la première fois qu'elle aborde le thème du harcèlement avec ces élèves. "Je voulais que les élèves puissent avoir un autre son de cloche et proposer une animation avec peut-être des outils plus ludiques, une approche différente", explique l'enseignante.

L'animation dure une heure. L'occasion de discuter avec un objectif : capter la vigilance de ces jeunes, confrontés un jour ou l'autre, directement ou indirectement au harcèlement. Pour Cassandra Gheys, responsable et formatrice de l'ASBL Dans ma Ruch', les élèves ont souvent entendu parler du harcèlement, mais sans en comprendre toutes les subtilités. Elle développe : "Le tout, c'est de savoir les accrocher pour leur apporter des outils supplémentaires".

Gabriel, élève, vient de suivre l'animation : "C'est très important qu'une autre personne vienne nous dire ça. Il faut qu'on sache qu'on ne peut pas faire ça, c'est vraiment super".

Si vous êtes témoins ou victimes de tensions, de violences dans le cadre de l'école. Sachez qu'il existe un numéro que vous pouvez contacter gratuitement, c'est le 0800 95 580 ou le 103, une ligne téléphonique spécifique pour les enfants.