Châteaux de la Loire : un patrimoine exceptionnel… qui coûte cher à entretenir et à chauffer

Témoin du faste de l’aristocratie d’avant révolution, les châteaux de la Loire attirent chaque année des milliers de visiteurs. A première vue, tout y semble luxueux et parfaitement restauré… Mais quand on pénètre dans l’envers du décor, il y a parfois de quoi être surpris.

Entretenir ces châteaux à un coût, que les propriétaires ont de plus en plus de mal à supporter. Et l’augmentation du prix de l’énergie, ne va évidemment rien arranger.

La solution serait donc d’isoler ces châteaux pour faire baisser la facture. Mais le respect du patrimoine impose de nombreuses contraintes aux propriétaires.