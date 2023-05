"Château en Suède" : plongée dans l’univers glacial et cruel d’une famille d’aristocrates

Josée Dayan n’est pas la première à porter cette histoire à l’écran. Représentée pour la première fois en 1960, la pièce ne tarde pas, en effet, à attirer l’attention des réalisateurs. Ainsi, Roger Vadim en donne une première adaptation en 1963, tandis qu’André Barsacq livre sa propre version l’année suivante.

Josée Dayan, pour sa part, entre en scène plus de 40 ans plus tard, en 2008.

Pour remettre cette intrigue au goût du jour et redonner vie aux personnages imaginés par Françoise Sagan, elle fait appel à Aymeric Demarigny, qui interprète le rôle principal. À ses côtés, on retrouve par ailleurs Jeanne Moreau, Géraldine Pailhas et Marine Delterme, ainsi que Guillaume Depardieu, décédé peu avant la première projection de ce téléfilm.

"Château en Suède", à découvrir ce mardi 30 mai à 20h35 sur La Trois.