Château du Faing à Jamoigne : un nouveau spectacle sur les événements d'août 1914

Cinq ans après le succès de son spectacle sur le 75e anniversaire de l’arrivée des premiers enfants juifs au château du Faing à Jamoigne, le syndicat d’initiative local se penche, cette année, sur le terrible mois d’août 1914 en Gaume, durant la Bataille des Frontières. Un nouveau spectacle son et lumière ainsi que diverses animations seront proposés fin du mois d’août. " Le 6 août 1914, les habitants de Jamoigne étaient nombreux dans la cour du château pour accueillir les premiers soldats français entrés sur le territoire belge pour nous protéger et nous défendre. A plusieurs reprises durant ce terrible mois, le château et ses collines environnantes furent témoins de prises d’otages (Jamoigne), d’assassinats (Les Bulles) , de massacres (Izel) et de maltraitances. Mais c’est le 23 août que le château du Faing joua un rôle majeur dans le conflit. Equipé en ambulance par le docteur Sironval, le site accueillit en effet plus de 500 soldats français et allemands dans ses locaux et dans sa cour ", explique Pierre Maîtrejean, le créateur du spectacle.