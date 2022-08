Château de Franchimont : la reconstruction de l’aile Nord est terminée, la réfection du donjon devrait démarrer en 2023

Il aura fallu six ans pour restaurer les murs épais de l’aile Nord du Château. Philippe Detrembleur fait partie du noyau dur des compagnons de Franchimont qui travaille un à deux week-end par mois : "Vous imaginez le travail important que ça nous a pris parce qu’il y avait un véritable V de maçonnerie qui avait disparu dans le vide" explique-t-il. "Le travail le plus important, c’est qu’on a un petit monte-charge qui ne monte que deux seaux de mortier à la fois. Donc vous imaginez avec 1m60 d’épaisseur la maçonnerie qu’on a dû monter et le temps qu’on a mis."

Autre difficulté : trouver les pierres qui conviennent : "On a dû chercher une pierre qui était similaire à celle que les gens de Franchimont avaient utilisée à l’époque, la couleur, la texture… On a trouvé une carrière à Chanxhe, et on a facilement commandé 5 camions."

Deuxième chantier, la tour à latrines. "On a reconsolidé tous les murs" poursuit Jean-François Engel, vice-président des Compagnons. "C’est donc une stabilisation complète de la tour à latrines qui était en très mauvais état. La commune de Theux nous avait demandé de faire quelque chose justement pour les foires médiévales, pour éviter tout accident."

La rénovation du donjon donnera une nouvelle image au château