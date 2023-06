Chat GPT aide des étudiants à rédiger leur plan de mémoire en droit

Certains étudiants n’hésitent pas à demander un petit coup de pouce à l’intelligence artificielle au moment de rédiger leur mémoire de fin d’études. Tandis que certains professeurs traquent cette utilisation abusive, d’autres l’encouragent, dans une certaine mesure. A l’UCLouvain, un professeur de droit incite ses étudiants à utiliser chat GPT dans l’écriture de leur mémoire de fin d’études. Ils ont recours à cette intelligence artificielle à l’étape de l’élaboration du plan. Une expérience strictement encadrée par l’enseignant, qui entend par là sensibiliser son auditoire à une technologie qui sera sans doute incontournable dans leur futur métier. Le texte fourni par chat GPT nécessite toujours des corrections. C’est que l’IA n’hésite pas à sortir de fausses jurisprudences de son chapeau. XX, Professeur à l’UCLouvain et à l’université Saint-Louis : chat GPT n’est pas encore très bon pour le travail sur les cas particuliers. L’étudiant est nécessairement amené à revoir le plan assez conventionnel que lui propose chat GPT au départ. Je pense donc que cette IA n’est pas capable de rédiger un mémoire satisfaisant en droit. D’abord parce que le droit est assez national et que la couverture des sources nationales n’y est pas excellente. En plus, chat GPT invente des sources. J’ai fait le test, tout comme d’autres collègues. Il invente des décisions de jurisprudence qui n’existent pas. Il invente des références d’articles qui n’ont jamais été rédigés. Donc, soyons très prudents.