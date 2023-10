Chat accidenté sur la route : comment réagir ?

Sur nos routes, les chats sont trop souvent victimes des voitures. Lorsqu’on trouve un animal accidenté, on peut être déstabilisé et ne pas savoir comment réagir. Dans le 6/8, notre vétérinaire Bénédicte Flament explique les premiers gestes à effectuer dans ce genre de cas.

Si le chat est encore mobile, l’attraper sera compliqué parce qu’il cherchera à s’enfuir. Il faut au moins faire en sorte qu’il fuie vers le bon côté de la route.

Si le chat est allongé au sol et immobile, il sera plus simple de l’approcher mais il n’en reste pas moins que les manipulations peuvent s’avérer difficiles : un chat blessé, stressé et apeuré peut réagir agressivement. La meilleure des choses à faire est donc de garder son sang-froid pour ne pas transmettre son stress au chat.

Ensuite, il faudra trouver de quoi le protéger et le déplacer en toute sécurité :

Un chat accidenté voit vite sa température corporelle diminuer. Il faudra donc le saisir en l'enveloppant dans un tissu

comme un plaid ou un essui, non seulement pour le garder au chaud, mais aussi pour se protéger les mains des morsures et griffures. Il sera également nécessaire de trouver une surface plane assez rigide (un carton épais, une fine planche de bois…), qu’on glissera en dessous du chat de manière à le déplacer sans devoir trop manipuler son corps, afin d’éviter d’aggraver d’éventuelles blessures ou fractures.

La première chose à faire une fois que le chat est maîtrisé, c’est évidemment de se rendre chez un vétérinaire pour une évaluation rapide de son état de santé. Il ne faudra en revanche pas lui donner à manger ni à boire, parce qu’on ne sait pas ce qu’il s’est passé avant : peut-être que le chat a les organes digestifs touchés ou un corps étranger en bouche.