Chastre ne voit pas d'un bon oeil le projet d'extension du dépôt du TEC

L'actuel dépôt du TEC, à cheval sur les communes de Walhain et de Chastre a une capacité de 45 bus. La société de transport souhaite pouvoir l'agrandir sensiblement et tripler le nombre de véhicules. Un atelier de réparation pour les bus du Brabant wallon devrait également être construit sur cette aire. Cela fait un an que les discussions sont en cours mais pour Stéphane Colin, l'échevin de l'urbanisme de Chastre, pas question de soutenir un tel projet, en l'état, au coeur du village.

" Il y aura un trafic monstrueux, 3 fois plus de bus au centre d'un village et donc on leur dit qu'ils mettent ça près d'une nationale, la N4 ou la N25, mais pas au coeur d'un village où il faut traverser des petites rues et passer près des maisons. Vient s'ajouter à cela un gros garage de réparation mécanique donc tous les bus de Brabant wallon vont venir se faire réparer à Chastre."

Les TEC objectent qu'il s'agit d'un projet à long terme, sur une vingtaine d'années, que la densité de trafic ne sera pas sensiblement modifiée les premières années et que des études ont été faites pour envisager des lieux alternatifs mais qu'elles n'ont pas été concluantes.