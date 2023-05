Chastre : l’athlète Thibault De Rijdt vise 1:07 aux 20 kilomètres de Bruxelles

A trois jours de la course, c’est un entraînement assez calme qui attend Thibault De Rijdt : un échauffement de quinze minutes suivi de quelques accélérations. "Ici, on se trouve au cœur du village de Saint Géry, dans la commune de Chastre", explique-t-il en trottinant. "C’est du macadam, ça monte un petit peu puis ça descend un petit peu. Un peu comme à Bruxelles en fait ! Donc c’est assez sympa et puis j’ai grandi ici donc je connais chaque pavé, chaque tournant, chaque trou."

Dimanche, l’athlète sera entouré de plus de 40.000 autres joggeurs. Les 20 kilomètres de Bruxelles ont une place à part dans les calendriers de course à pied : "ça reste une course assez mythique. On y voit tous les athlètes que l’on croise durant l’année sur les courses, donc c’est chouette d’y faire un chrono de référence. C’est d’ailleurs souvent la question qu’on se pose entre nous : 'il a fait combien aux 20 kilomètres de Bruxelles ? Elle a fait combien ?'. C’est donc assez intéressant d’y être."

L’an dernier, Thibault De Rijdt terminait 90e en 1:10:37 secondes. Mais cette année, il espère faire plus fort : "Sur un malentendu, j’aimerais bien descendre sous une heure sept. On est quelques-uns à viser cela donc j’espère qu’il y aura une belle ambiance dans le peloton pour se pousser l’un l’autre et sentir l’émulation du groupe." Pour l’instant, le Chastrois se sent serein et pense pouvoir entrer dans le top 40 de la course : "Ce serait déjà pas mal !".