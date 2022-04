Chastre : l’accès à la gare n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite

Il n’est pas toujours facile de prendre le train quand on est une personne à mobilité réduite. En effet, il y a très peu de gares en Belgique qui permettent aux PMR de voyager en toute autonomie. Mais la SNCB tente d’améliorer la situation, c’est même devenu une priorité pour elle. On l’a vu récemment à Wavre, avec le rehaussement des quais mais aussi à Rixensart avec l’aménagement d’ascenseurs ou de rampes d’accès et lors des chantiers de La Hulpe et Genval.

Mais il reste beaucoup d’endroits où la situation est critique. A Chastre, par exemple, où il est quasiment impossible de prendre le train quand on est en chaise roulante.