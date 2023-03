Chastre : exhumation de masse dans un cimetière pour laisser la place aux nouvelles sépultures

216 : c’est le nombre de sépultures en cours d’exhumation, depuis mercredi, dans le cimetière de Cortil-Noirmont, à Chastre !

Pour mener cette opération d’envergure et délicate, dans un lieu éminemment sacré, la commune a fait appel à une société privée spécialisée dans ce type d’intervention, l’unique fossoyeur communal étant déjà très occupé avec la gestion des 5 cimetières chastrois toujours "en activité". Objectif de cette grande opération d’exhumation : faire de la place pour de nouvelles concessions, le site étant totalement occupé.

"Il y a des tombes centenaires qui ont été oubliées, des sépultures abandonnées ou qui ne sont plus entretenues depuis des années", explique Anne-Catherine Duquenoy, responsable du service Etat civil Population. "Ces 216 sépultures, sur les quelque 500 que compte ce cimetière, doivent être exhumées au plus tard pour le 15 avril. Mais si les conditions météorologiques le permettent, nous devrions pouvoir terminer dans environ 8 jours. L’espace récupéré doit permettre de créer notamment des nouveaux caveaux, des cavurnes et des columbariums".

En amont de cette opération, la commune a dû avertir les familles. "Nous avons placé des affiches. Nous avons rencontré des familles pour leur expliquer le but de cette exhumation et de ce réaménagement de la zone. Pour certaines tombes (abandonnées), il a fallu faire des recherches. Ce travail préparatoire a nécessité des années de travail. Malheureusement, de 2022 à début 2023, le dossier a stagné. Mais nous avons pu le réactiver récemment. Aujourd’hui, les travaux avancent. De nouveaux ossuaires ont par exemple été installés. On y dépose les restes humains provenant des vieilles sépultures exhumées".

Pour certains habitants, ces exhumations peuvent déranger. "Il y a eu quelques mécontents et quelques personnes inquiètes", nous a expliqué un riverain. "C’est un sujet sensible. On touche à la mort".