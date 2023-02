Chastre : élever des poissons en classe pour sensibiliser à leur fragilité

C’est un projet lancé par le contrat rivière Dyle-Gette qui a été mis en place dans l’école spécialisée Jean Bosco de Chastre. Les élèves, durant plusieurs semaines ont eu la chance de suivre l’évolution de leurs petites protégées depuis l’éclosion jusqu’au stade d’alvin. Ils en étaient responsables, devant leur apporter tous les soins nécessaires à leur croissance.

C’est un projet qui avait pour but de sensibiliser les enfants à la fragilité de l’espèce car, en effet, si l’on trouve des truites farios dans l’Ourthe, la Lesse et la Semois on n’en trouve quasiment plus dans l’Orne à cause, notamment, des pollutions. Les étudiants ont donc pu en apprendre davantage sur l’animal lui-même mais également sur son environnement fragile.

C’est un projet qui s’est voulu transversal au sein de l’école offrant l’opportunité aux enfants de découvrir toutes les facettes de la truite fario et de son biotope et au terme duquel les poissons ont été relâchés dans les eaux de l’Ornes.