Chasseurs Mig-29 : Washington se dit "surpris" par la proposition de la Pologne

La Pologne s'est dite prête mardi soir à "remettre sans délai et gratuitement" tous ses avions Mig-29 à la disposition des Etats-Unis, qui cherchent à fournir des avions de chasse à l'Ukraine.

"Les autorités de la République de Pologne, après des consultations du président et du gouvernement, sont prêtes à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne, NDLR) et de les mettre à la disposition du gouvernement des Etats-Unis", a annoncé le ministère polonais des Affaires étrangères dans un communiqué.