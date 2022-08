Chasseur de trésors : Pierrick Gautier vit de sa passion pour les objets insolites

Son magasin, "Insolite N Co", situé est à Gembloux, est une véritable caverne d'Ali Baba. Un espace de 1 500m² dédié aux œuvres qui sortent de l'ordinaire. Pierrick Gautier est amateur d'objets insolites. Il a fait de sa passion son métier. Depuis son enfance, il arpente les brocante et chine les plus belles pièces. Aujourd'hui, il s'est spécialisé dans les objets oubliés, les outils dont on ne connait plus l'utilité ou encore des objets méconnus des Belges. Ce brocanteur se déplace partout en Europe afin de dénicher les plus beaux spécimens. Chez lui, il y en a pour tous les goûts : objets vintage et unique, créations design et graphique, de la belle brocante, des véhicules vintage, etc. En plus de son commerce, Pierrick offre différents services : vides maisons, brocantes, locations TV, cinéma et événements, estimations d'objets, créations et réparations, bourses et bien d'autre choses encore.