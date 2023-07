Chassepierre : "Des délires aux idées claires", les 19 & 20 août

Dès l’aube du 19 août, à 6h30, Bernard Massuir (BE) fera entrer le village tout juste réveillé dans son Festival, sur la fine pointe de sa voix. Dans l’après-midi, la Compagnie La Meute (FR) aura 78 tours dans son sac, et sa roue de la mort invoquera des idées telles que l’enfance, le risque, la peur et notre fin commune. L’enfance sera un territoire de jeux rebondissants pour La Contrebande (FR). Musiques savante et pop se mueront, à l’aide de la voix et du violoncelle de la Compagnie Zique A Tout Bout D’Champ (FR) en un délire concerté de sons.

L’amour est-il l’idée que l’on s’en fait, ou un puissant délire ? Le Théâtre du Sursaut (BE) le mettra en petites scènes, pour le meilleur et pour le rire. Et si vous vous retrouvez prisonnier seul dans une cellule, le meilleur moyen de vous en évader sera de suivre la méthode de la compagnie Le Guichet (FR), et d’entrer en délire, avec du chant, des jeux de vilains et un ami imaginaire. Les rythmes charnels, l’élégance de Dyptik (FR) attireront l’attention sur des supplices, des injustices.

Le soir, les Ptits Bras (FR) et leurs voltiges fêteront leurs 20 ans, avec une nouvelle création alliant le cirque, l’humour et l’esthétique pour clôturer le festival en donnant le ton de la prochaine édition.

Autant de spectacles, autant d’artistes, autant de délires. De quoi rire, réfléchir, s’inspirer.

Afin de les partager, rendez-vous donc à Chassepierre cet été !