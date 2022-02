Chasse à l’Homme : Les terroristes des Cellules Communistes Combattantes

Retrouvez un nouvel épisode inédit de Chasse à l’Homme, cette fois-ci, sur les Cellules Communistes Combattantes, un groupe formant une organisation belge clandestine de lutte armée d’extrême gauche qui sévissait dans le courant des années 80 en Belgique et qui est responsable de plusieurs attentats.

Le premier attentat donc le CCC est responsable arriva le 2 octobre 1984 : une violente explosion réveille les habitants d’Evere. Il s’agit d’un attentat revendiqué par l’organisation encore inconnue à l’époque : les Cellules Communistes Combattantes.

Cette attaque du CCC est la première d’une longue série qui fera trembler la Belgique pendant plus d’un an. L’attaque du siège de la FEB le 1er mai 1985 a entraîné la mort de deux pompiers. Cette chasse à l’homme a retracé l’enquête judiciaire à travers les témoignages d’acteurs et d’observateurs de l’époque. Parmi ceux-ci, nous retrouvons le témoignage de Jean-Marie Brabant, membre de la BSR de Bruxelles ; Charles-Ferdinand Nothomb, ministre de l’Intérieur de 1984 à 1985 ; Gérard Rogge, reporter judiciaire ; Alain Carlier, reporter à la RTBF de 1984 à 1985 et Yves de Gratie, avocat des pompiers rescapés de l’attentat du 1er mai 1985.

Cet épisode sera diffusé sur La Une le 3 novembre 2021 à 20h20.

