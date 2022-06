Chartreuse : Matexi est autorisé à expulser les zadistes qui occupent illégalement le site

Après avoir fait appel de la décision rendue par la Justice de Paix en mai dernier, le promoteur immobilier Matexi obtient finalement gain de cause et peut expulser les zadistes qui occupent illégalement le site de La Chartreuse depuis près de trois mois. L’autorisation d’expulsion de ces derniers a été délivrée ce 16 juin par la 2e chambre du tribunal de première instance de Liège. Contrairement à la Justice de Paix, celle-ci a en effet estimé que Matexi, par la voie d’un huissier, avait bien mis tout en œuvre pour pouvoir identifier l’identité des zadistes, mais en vain. Un huissier ne pouvant contraindre quiconque à décliner son identité.

Pour rappel, ces militants s’opposent au projet du promoteur qui compte construire 48 logements sur ces deux hectares de zone boisée.

Pour Régis Ortmans, directeur du bureau liégeois de Matexi, cette décision remet les pendules à l’heure. "Le droit est rétabli. Rappelons qu’un permis d’urbaniser ce site a été délivré et qu’il s’agit d'une propriété privée, celle de Matexi. Ce jugement rappelle que son occupation est illégale. "

L’autorisation d’expulsion entrera en vigueur cette semaine et ne restera valable que jusqu’au 30 septembre. Qu’envisage dès lors d’entreprendre Matexi ? Pour l’heure le promoteur attend une réunion prévue dans les prochains jours avec la Ville.

De leur côté, les opposants au projet immobilier ne se laissent pas abattre. "On réfléchit à la manière de poursuivre le bras de fer et les militants sur place restent très motivés et n’ont pas l’intention de quitter les lieux" lance Pierre Wacquier du collectif Un Air de Chartreuse. "Nous espérons cependant pouvoir organiser une rencontre avec Matexi afin de vraiment pouvoir trouver une solution alternative pour ne pas ruiner deux hectares de verdure" poursuit-il, regrettant que la Ville ne fasse pas une priorité de ce dossier.