Charte de la démocratie : tensions vives autour du PTB

Le MR met l'extrême droite et l'extrême gauche sur un même plan

Le MR, dont le président Georges Louis Boucher est à l'origine de mise en question du cordon sanitaire, a signé la charte. Mais, pour lui, l'extrême droite et le PTB représentent le même danger. "Ce qui nous permet aujourd'hui de disqualifier le programme du Vlaams Belang c'est l'histoire de (leur) idéologie, une idéologie contraire aux principes démocratiques. C'est la même chose pour le communisme qui est contraire aux principes démocratiques. Il n'y a pas de raison de les traiter différemment. Et, a minima, le cordon sanitaire politique devrait s'appliquer au PTB, surtout quand on voit qu'ils n'ont pas signé la charte pour la démocratie.

Sans refuser de débattre avec le PTB, Défi et Les Engagés refusent toute coalition avec le parti d'extrême gauche. "Autre chose est la question du cordon sanitaire politique : nous, on n'aurait pas été contre le fait de dire que les signataires s'engagent à ne pas gouverner non plus avec extrême gauche", déclare François De Smet.

Des propos similaires pour Maxime Prévot, président des Engagés : "Je suis loin de partager les idées du PTB, je n'imagine pas les engagés formuler un gouvernement avec le PTB mais, pour autant, ce n'est pas un parti raciste, xénophobe."



Le PTB refuse de ratifier la charte démocratique en arguant qu’il est un parti national et donc qu’il doit débattre aussi avec les adversaires flamands de l’extrême droite. mais il regrette l'attitude des partis francophones : "On est prêt à parler avec tout parti progressiste, qui ait un projet pour aider les gens et nous exclure de ce débat-là, ce serait dommage."

Premier test, les élections législatives de 2024. On verra si d’ici là les bonnes résolutions des partis francophone seront respectées y compris sur les plateaux de télévision du nord du pays