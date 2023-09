Charly Winston, Alice On The Roof, Calumny et Guillermo Guiz , têtes d'affiche de la nouvelle saison de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne

La Maison de la Culture Famenne-Ardenne a présenté le copieux programme de sa nouvelle saison. Des dizaines de spectacles proposés à Marche-en-Famenne mais également, en décentralisation, dans toutes communes affiliées à la MCFA. Un programme riche est varié. Côté musique, les têtes d’affiche seront Alice On The Roof, en spectacle piano-voix mais aussi Charlie Winston dont le dernier album est une collaboration avec Vianey. Et puis ils les locaux de Calumny, (Bastien Courtain et Quentin Lecaillé), en décembre avec la Maison des Jeunes et son opération caritative " Hotte & Roll " de récolte de jouets. On épinglera encore les 30 ans de carrière de l’accordéoniste Didier Laloy qui viendra avec un orchestre symphonique et le traditionnel concert de la " Musique des Guides ".