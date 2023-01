Charly Musonda titulaire pour la 1re fois en près de quatre ans… vers le bout du tunnel ?

Ils sont nombreux les articles où nous nous demandions si Charly Musonda Jr voyait enfin le bout du tunnel. Celui-ci sera peut-être le bon. Après plus de trois ans et demi sans la moindre titularisation, le jeune Belge a regoûté à cette sensation qui est forcément devenue particulière pour lui.

Désormais joueur de Levante, en Liga 2 espagnole, le joueur de 26 ans a joué 67 minutes contre Getafe en Coupe du roi mardi soir (victoire et qualification de Levante). Une petite lueur d’espoir pour le joueur qui n’était pas sur la feuille de match lors des trois rencontres précédentes et a uniquement joué le 8 décembre dernier… Avant cela, pas la moindre minute au compteur depuis le 13 octobre alors qu’il avait régulièrement reçu un peu de temps de jeu après son arrivée en septembre.

Passé du centre de formation d’Anderlecht à Chelsea en 2012, Charly Musonda Jr était alors considéré comme l’un des plus grands espoirs du football belge. Mais son histoire avec les Blues sera rythmée de prêts. Entre 2020 et 2022 il n’est envoyé dans aucun club mais ne reçoit pas le moindre temps de jeu chez les Blues. Après cela, il disparaît un peu des tablettes, avant de s’entraîner quelques semaines du côté de Zulte-Waregem et enfin décider de tenter l’aventure en Ligue 2 espagnole.

Nombreux coaches, même en Liga 2, offrent leur chance à d’autres joueurs en Coupe du roi et c’est sans doute ce qui a bénéficié à Charly Musonda mardi. Vu la qualification de Levante, il pourrait obtenir une nouvelle opportunité de se montrer et enrayer enfin la série négative dans laquelle il se trouve depuis trop longtemps. À seulement 26 ans, il pourrait encore avoir de beaux défis devant lui.