Charly Musonda Jr. s'entraîne avec Levante, après avoir planté Zulte-Waregem

Charly Musonda Jr. s'entraîne actuellement avec Levante UD, a annoncé le club espagnol de D2 dimanche.

Le milieu de terrain offensif de 25 ans est à la recherche d'un club pour la saison prochaine. Il était apparu à la mi-juin lors des séances d'entraînement de Zulte Waregem, "afin de retrouver la forme". Rapidement disparu des radars, il a expliqué ensuite sur les réseaux sociaux avoir souffert du pied. "Après une semaine, j'ai eu des douleurs au pied gauche. Je n'ai pas voulu prendre de risques, d'autant que j'étais en discussions avec plusieurs équipes", a-t-il écrit.

Considéré comme l'un des plus grands talents belges de sa génération, Musonda avait quitté Anderlecht à l'âge de 15 ans pour les Blues. Il a tour à tour été prêté au Betis Séville, au Celtic et à Vitesse. Dans ce dernier club, il a été victime d'une grave blessure au genou qui a mis sa carrière en danger. Il a pu rejouer deux ans plus tard, en septembre 2021.

Levante, 19e et avant-dernier lors de la défunte saison de Liga, va évoluer cette saison en D2 espagnole après cinq saisons dans l'élite.