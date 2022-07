Charly Musonda dément sa "disparition", et espère relancer sa carrière

"Porté disparu" depuis son bref éclair à Zulte-Waregem, Charly Musonda Jr est sorti de son silence dans les colonnes du quotidien espagnol Marca. Malgré des années de galère, il reste ambitieux. pour la suite de sa carrière.

Le joueur né à Bruxelles a vu son contrat avec Chelsea se terminer cette saison, après dix années entrecoupées de prêts dans de différents championnats (Real Betis, Celtic Glasgow, Vitesse Arnhem). Sans club depuis le 1er juillet, Musonda avait été depuis s’entraîner avec Zulte-Waregem. Cette apparition n’aura duré qu’une dizaine de jours. Lorsqu’il a arrêté de s’entraîner avec le Essevee, dirigé par Mbaye Leye, la rumeur a enflé selon laquelle il se serait blessé, ou bien aurait même disparu.

Il était pourtant prévu clairement que l’ailier ne s’entraîne que quelques jours, le temps pour lui et le club de décider si l’aventure durerait plus longtemps. Musonda ne s’est donc pas encore engagé avec Zulte-Waregem, mais il se laisserait le temps de réfléchir. Le contact reste établi avec Mbaye Leye.

Reste encore à savoir quelle direction va prendre la suite de la carrière de l’ancien joueur de Chelsea, qui y aura plus joué avec les U23 qu’avec les professionnels.

Musonda a pris la parole ce dimanche dans une interview accordée à Marca. Il y assure qu’il "va bien", et dément sa supposée disparition. L’attaquant explique qu’il compte rapidement retrouver les terrains, après s’être "entraîné quatre ans sans jouer, en rêvant de revenir au plus haut niveau". Il estime avoir "encore dix ans de football" devant lui, et ajoute que "le marché des transferts ne se ferme que le 31 août". En tant que joueur libre, il peut toutefois s’engager avec un club après la date de fermeture du mercato.

À 26 ans, et avec seulement 43 matchs professionnels au compteur, l’ancien grand espoir du football belge a donc encore deux mois pour retrouver un club, et enfin donner l’envol qu’il souhaite à sa carrière.