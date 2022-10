Charly 9 - Jean Teulé est mort, vive Jean Teulé

Charly 9, c’est Charles-Maximilien de France, troisième fils d’Henri II et de Catherine de Médicis, rien de moins. Mais bon, Charly c’est plus sympa, plus décontracté. Pourtant, ce n’est pas pour son côté décontracté qu’il est devenu célèbre, mais plutôt pour avoir décidé du massacre de la Saint-Barthélemy qui vit la Seine se transformer en un fleuve de sang, celui des protestants venus là pour festoyer. Soyons de bon compte, sa Médicis de mère n’est pas pour rien dans cette petite fantaisie sanguinolente. Arrivé tout jeune sur le trône de France et manipulé par sa môman, Charly est un être plutôt fantasque qui ne se remettra jamais vraiment du massacre qu'il a ordonné. Devenant de plus en plus frappadingue, voyant du sang partout, il mourra quelques mois plus tard après avoir entre autre organisé des parties de chasse dans les couloirs du Louvre ou troussé une Huguenote, guerre de religion ou non, quand on aime…

Malgré le côté bouffon de l’histoire que scénarise Jean TEULE, déjà auteur du roman éponyme et scénariste d’un " Je, François Villon " remarquable, on sent une véritable recherche historique dans l’album. Celui-ci pourtant ne se transforme pas en un pensum indigeste, car il distille dans les dialogues un humour et une verve très modernes qui allègent le propos fort sombre par ailleurs.

Au dessin, Richard GUERINEAU à qui l’on doit l’épisode 5 des " XIII-Mystery " ou la série " Le Chant des Stryges " valse allégrement d’un style graphique à un autre tout au long de l’album. Rajoutant à la bouffonnerie de Charly il se permet au passage deux hommages plus qu’appuyés à Morris et Peyo en plein milieu de l’histoire.

A l’arrivée, tout ça donne un album à la fois parodique et érudit sur un pan sanglant des guerres de religions. Allier historicité et humour n’est pas si facile, TEULE et GUERINEAU l’on fait et plutôt bien.

En bref : un album qui plaira aux amateurs d’histoires et d’Histoire.

Charly 9 par GUERINEAU et TEULE chez DELCOURT collection MIRAGES

Denis MARC