Charlotte Rampling en vedette d'un film énigmatique, "Hannah"

Très silencieux, voire mutique, le film n'explique rien, se contente de laisser ici et là un petit caillou pour que le spectateur reconstruise l'histoire lui-même. On devine qu'Hannah subit l'opprobre de tous à la suite de l'incarcération de son mari. On devine des actes graves, touchant des enfants, un déni total chez le vieil homme (André Wilms).

Filmé en longs plans très méditatifs, le film risque de laisser sur le bord de la route certains spectateurs, peu sensibles à la banalité d'un quotidien englué dans la souffrance. Le réalisateur a choisi de filmer en 35 mm plutôt qu'en vidéo, et l'image caresse souvent en gros plan le visage de Charlotte Rampling. Un beau visage vieillissant, souvent opaque mais parfois comme éclairé de l'intérieur, notamment dans les rapports lumineux qu'elle entretient avec un enfant étrange, dans la maison où elle fait des ménages.

