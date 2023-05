Ce troisième tome s’intéresse véritablement à la chute de l’empire mexicain qui s’est délité en si peu de temps. C’est une histoire captivante qui nous est proposée par Fabien Nury et Matthieu Bonhomme. Elle traite à la fois la grande histoire et la petite histoire. Ils mettent en scène avec réussite le destin tragique de la princesse belge à la vie romanesque qu’ils essaient de rendre humaine et intéressante par toutes les failles qu’elle peut avoir. Les auteurs jouent parfaitement à la fois avec le réel, grâce à la documentation historique abondante sur l’impératrice, et avec le fictionnel grâce à la création de personnages qui n’ont pas toujours existé. Le dessin de Matthieu Bonhomme ne manquera pas de vous faire revenir dans le passé. L’œuvre d’un des plus grands dessinateurs semi-réaliste de nos jours nous surprend à chaque page par son travail des regards, des attitudes et des couleurs.

Le troisième tome relatant le tragique destin de l’impératrice sera disponible dès le 12 mai en librairie.

