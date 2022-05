Charlotte Gainsbourg se remémore le douloureux deuil de son père qui l’a "tellement brisée"

S’en est alors trop pour la maman de Ben, Alice et Jo. Elle immigre à New York avec sa famille.

"Grâce à une espèce d’exil, je me suis reconstruite avec mes enfants, ailleurs, et puis je suis revenue. Je réalise que c’est plus facile de vivre ailleurs qu’à Paris à cause des souvenirs de ce que Paris a pu être et n’est plus pour moi" a-t-elle expliqué au quotidien français. Charlotte Gainsbourg a ensuite retrouvé sa patrie au début de la crise sanitaire.

9 ans après le décès de sa demi-sœur, la chanteuse et actrice de 50 ans semble enfin avoir fait son deuil de ces décès marquants mais le retour dans la capitale rouvre quelques plaies. "J’ai fait un film sur ma mère (NDLR : intitulé Jane par Charlotte), je vais ouvrir la rue de Verneuil (NDLR : la maison de Serge Gainsbourg, bientôt transformée en musée) : tout cela me replonge dans le souvenir de mon père et il faut vraiment que je me barricade, que je sois costaud pour l’assumer".