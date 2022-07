Charlotte Englebert après la première victoire des Red Panthers à la Coupe du monde: "Avant le match, j'étais vraiment pas bien"

Si le score de cette première rencontre de Coupe du monde pour les Red Panthers, 4-1, reflète la différence de niveau entre les deux équipes au classement mondial (5ème contre 15ème), les Belges n'ont pas montré leur plus beau visage pour ce match inaugurale. " On a pas trop mal commencé mais on a eu un petit coup de mou durant la rencontre", reconnaissait, après le match, la capitaine Barbara Nelen. "Mais notre but premier, la victoire, est atteint. Il faisait aussi très chaud, même si c'est valable pour les deux équipes. Je pense que certaines filles ont eu beaucoup de stress avant la rencontre. C'est assez normal et tant mieux que cela se passe maintenant."

Un stress, en effet, assez normal et prévisible pour un groupe de jeunes joueuses qui disputent, pour beaucoup, leur premier mondial. "Il y avait en effet beaucoup de stress avant le match", explique Charlotte Englebert, l'une des novices. "On a une équipe super jeune. On a beau en avoir rigolé depuis plusieurs jours, avoir tenté d’oublier l’importance du match, avant la rencontre, j'étais vraiment pas bien. J'avais des frissons comme si j'avais vraiment froid (NDLR: Il faisait pourtant 30 degrés à l'ombre). Heureusement, si le stade était assez vide, nous avions nos supporters avec nous (NDLR: une bonne cinquantaine de supporters). Mais, voilà, le premier match est derrière nous. Il faisait aussi très chaud. Sans doute le jour le plus chaud depuis que l'on est arrivées. Mais on commence à s'y habituer ".