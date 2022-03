Charlotte, Elisabeth, Florence et Sarah ont subi des violences lors de leur accouchement

"J’ai toujours voulu témoigner. Je me suis dit que si un jour j’en avais l’occasion, je le ferais." L’occasion s’est présentée. Florence s’exprime pour la première fois face caméra sur les violences qu’elle a subies lors de son premier accouchement. Elle n’est pas la seule. Dans cette vidéo, il y a aussi Charlotte, Elisabeth et Sarah. Quatre témoignages qui s’entremêlent et mettent en lumière une réalité parfois encore taboue sur les conditions d’accouchement et le séjour en maternité. Selon l’étude menée en 2021 par la plateforme citoyenne pour une naissance respectée, "une femme sur quatre rapporte avoir vécu de la violence psychologique au cours de son accouchement. De plus, 6% rapportent avoir vécu de la violence verbale et presque 3% de la violence physique."

Le récit de ces jeunes mères vise aussi à rappeler et à démontrer l’importance pour les femmes enceintes de s’écouter et de se faire entendre, afin que leur accouchement puisse être le plus en accord possible avec leur ressenti et leurs besoins. "On m’a montré, lors de mon deuxième accouchement, qu’il était tout à fait possible de mettre au monde ma fille sans avoir de blessures. Grâce à mes capacités en tant que femme, à la nature, à mon corps, à mes organes et à mon bébé ! J’ai envie d’encourager les femmes à accoucher de la manière la plus harmonieuse possible", explique Charlotte.