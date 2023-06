Charlotte de Turckheim s’est sentie proche de son personnage dans "Abdel et la Comtesse"

Pour l’anecdote, l’actrice provient elle-même d’une famille de nobles d’Alsace. Charlotte raconte à Allo ciné la manière dont elle s’est sentie proche du personnage de la comtesse dans le film : “On se croit libre et orignal alors qu’on est tous très imprégnés par notre éducation, par notre milieu et par notre biotope socioculturel. Du coup, je me suis sentie proche d’elle : je parle comme un charretier et comme elle je ne trouve pas ça du tout vulgaire mais grossier. Comme elle, je n’adhère pas aux valeurs bourgeoises qui consistent à se cramponner à ce qu’on possède et je n’ai pas peur de la différence. Certes, je n’ai pas monté un centre pour délinquants mais un programme en faveur des enfants défavorisés des Philippines. Et puis, je me suis aussi sentie proche de l’attachement de la comtesse à la terre."