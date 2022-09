Charlotte Abramow, un regard conscient et féministe pour raconter le monde

Trop longtemps, les femmes artistes ont été invisibilisées du monde de l’art, mais depuis quelques années, on observe de plus en plus d’initiatives pour valoriser leur travail. "Je pense qu’il y a sans doute un petit effet de mode, mais c’est plutôt chouette, au moins ça permet à des femmes d’être visibles. Je suis allée voir une expo au Musée du Luxembourg à Paris autour des peintres féminines et des sculptrices des années 20. La plupart d’entre elles étaient reconnues de leur vivant mais elles ont été effacées de notre mémoire."

Charlotte Abramow pointe le combat de celles qui l’ont précédée pour permettre aux générations d’aujourd’hui de bénéficier de plus d’espace. "J’arrive dans une époque où on prête plus l’oreille au regard différent. On parle beaucoup de regard féminin, mais pour moi il s’agit plus d’un regard conscient." Outre le fait dépasser le "male gaze", l’artiste apporte de la douceur et de la bienveillance sur les corps qu’elle capture. "J’essaye de porter un regard réconfortant sur le corps de la personne et sur ce qu’on pense être des imperfections", conclut-elle.

Il est 18h. La foule afflue. Le vernissage commence, nous la laissons à la fête. "Je ne viens quasi jamais à Bruxelles. Je suis trop contente. Il y a des personnes que je n’ai plus vues depuis 10 ans !" C’est parti à volle petrol !