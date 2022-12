Charlotte Abramow, photographe féministe : "Une image peut être le point de départ d’une discussion, d’un débat"

En tant qu’artiste féministe et engagée, pensez-vous que nous sommes à un moment charnière ?

"Nous sommes un peu dans un entre-deux. Cela fait cinq ans depuis #Metoo, donc on commence vraiment à voir des choses qui changent dans la vie quotidienne, dans la manière dont on parle des agressions, des accusations… On avance. Mais il y a aussi un retour de bâton, avec une haine des féministes ou des 'on ne peut plus rien dire'. Cela a été particulièrement le cas après l’abolition de l’avortement aux Etats-Unis. On entend aussi beaucoup parler du débat autour de la présomption d’innocence et du fait de dénoncer. Quand on voit le cas Norman qui a éclaté récemment, c’est vrai que cela fait réfléchir."

Cette année 2022 encore, le corps féminin a été central dans votre travail. Quel est le message derrière cette approche du corps ?

"On nous a tellement appris, nous les femmes, à exister à travers notre corps. A ce qu’il devienne notre valeur, mais aussi un symbole de fertilité. Dans mon travail, j’essaie de prendre du recul par rapport à tout cela. J’essaie de montrer que nos corps ont le droit d’exister, d’être beaux, de vivre et de prendre du plaisir. Aussi, j’essaie de replacer le corps dans une espèce de métaphore de la nature, en se rappelant que notre corps peut ressembler à un paysage, à quelque chose de plus organique alors que notre société devient de plus en plus digitale, avec tous ces filtres."