Charlize Theron répond aux accusations de chirurgie esthétique : "Abrutis, je vieillis, c’est tout !"

Enfin, Charlize Theron s’exprime à propos de l’impact de ses rôles au cinéma sur son âge. L’actrice sud-africaine déclare qu’elle ne pourrait plus accepter un rôle qui lui fasse prendre 20 kg comme pour "Monster" et encore moins comme dans "Tully" car si à l’époque de "Monster" elle avait 27 ans et a perdu rapidement ces 20 kg après le tournage, elle en avait 42 dans le film de Jason Reitman et il lui a fallu un an pour retrouver son poids normal. Theron se souvient avoir paniqué et questionné son médecin pour savoir pourquoi elle ne parvenait pas à perdre les kilos en trop : "Il m’a dit : 'Tu as plus de 40 ans. Calme-toi. Ton métabolisme n’est plus ce qu’il était. Personne ne veut entendre ça."

Et de souligner également que l’âge peut être déplaisant pour certains rôles physiquement éprouvants : "Ce qui me dérange vraiment, c’est que je fais des films d’action maintenant et si je me blesse, je mets beaucoup plus de temps à guérir que lorsque j’avais 20 ans. Plus que mon visage, j’aimerais avoir mon corps de 25 ans que je peux juste jeter contre le mur et ne même pas blesser demain. Maintenant, si je ne m’entraîne pas pendant trois jours et que je retourne à la salle de sport, je ne peux plus marcher. Je ne peux pas m’asseoir sur les toilettes ! Ce sont tous ces moments très réels."