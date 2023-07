Charline Vanhoenacker face à la juge Gruwez : "J'ai choisi de décliner des propositions en télévision"

Charline Vanhoenacker et Titiou Lecoq sont face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Les deux journalistes ont sorti ensemble un cahier de vacances féministe.

Charline Vanhoenacker parle de l'uberisation de la société : "Les citoyens sont conscients d'être une victime, le smartphone est le prolongement de notre bras. On a conscience d'être surveillé, fliqué. L'homme est le produit de l'homme."

Titiou Lecoq évoque le rôle des réseaux sociaux : "On se vend nous-même sur les réseaux sociaux. Il faut être présent dessus. On est notre propre patron et maintenant notre propre ouvrier."

Charline Vanhoenacker : "Vincent Bolloré manipule ses médias pour son idéologie"

Charline Vanhoenacker est aussi animatrice sur la radio France Inter, elle revient sur l'arrêt de son émission quotidienne : "Je n'ai pas pensé à partir de France Inter. On est triste de l'arrêt, on n'a toujours pas compris les raisons de l'arrêt. On a décidé de s'adapter, ce qui m'importe c'est la liberté d'expression. Quand le service public vous offre de la liberté, il faut la saisir."

