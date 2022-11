Charline Van Snick fait son come-back : "Je n’étais plus du tout capable de faire du sport"

"J’espère être sélectionnée pour les Masters" déclare la judokate. "C’est une compétition qui réunit le top 36 de chaque catégorie. Vu que je suis encore 33e, j’ai mes chances d’être sélectionnée. C’est une sélection qui tombe en décembre. Normalement, c’est un tournoi auquel je devrais participer. C’est un retour sur une très grosse compétition, mais c’est un beau challenge. Ça fait un an et demi que je n’ai pas fait de compétition mais ça fait 20 ans que j’en fais. Donc, je connais. C’est ma vie. La compétition, c’est ma vie. Le tatami, c’est ma vie. Et puis, je ne me mets pas la pression. J’y vais vraiment avec le plaisir de retrouver les tatamis".

Retrouver les tatamis et les petits bobos. Car, le judo, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas.

"Ça ne s’oublie pas, mais ça fait mal quand on revient !" sourit la Liégeoise. "Ça fait mal aux doigts. Ça brule. C’est dur. Les courbatures,... On oublie un peu la douleur que ça représente, mais avec l’habitude, toutes ces choses diminuent. Il y a le plaisir qui prend le dessus".

A 32 ans, Charline Van Snick peut s’appuyer sur son immense expérience. La judokate qui compte plus de 30 médailles internationales à son palmarès entame sa 4è olympiade. Mais en -52kg, la Liégeoise n’est plus la seule Belge en course pour Paris 2024.

"Amber Ryheul est dans le top 30 en combattant. Moi, je suis aux portes du top 30 sans combattre" déclare la double championne d’Europe. "Et puis, il y a de la place pour tout le monde. Je lui souhaite de faire une carrière pleine de réussite. Et ce sera la mieux classée qui ira aux JO. Si c’est elle, je la féliciterai. La concurrence, ce n’est pas quelque chose qui me fait peur. Aujourd’hui, je suis encore 33e mondiale. Je suis sélectionnable pour les Masters qui auront lieu en fin d’année sans avoir combattu depuis un an et demi. C’est quand même flatteur. Ça prouve que j’ai toujours ma place. Chaque compétition que je vais gagner, je vais engranger des points. Et c’est motivant pour la suite. J’adore le challenge en fait. J’adore le sport. J’adore la compétition. C’est vraiment un défi personnel. C’est mon but de faire une 4e fois les Jeux Olympiques et de repousser encore mes limites".

10 ans après avoir décroché le bronze aux JO de Londres, Charline Van Snick est toujours là. Motivée. Ambitieuse. Déterminée. Et cela, malgré les épreuves de la vie qui ont marqué sa longue carrière.

"La vie, c’est du changement. C’est du changement continu. Je change d’année en année. Mes adversaires changent d’année en année. On évolue tous en fait. Je ne combats pas de la même façon aujourd’hui qu’il y a 20 ans" précise Charline Van Snick. "Et il y a aussi tous les défis de ma vie personnelle. J’ai traversé des procès pour des accusations de dopage. J’ai dû faire face à du harcèlement moral, j’ai dû faire face à des violences. J’ai dû faire face à un divorce. J’ai déménagé. J’ai dû reconstruire ma vie dans un autre pays parce qu’il y a plein de raisons qui ont fait que j’ai dû quitter la Belgique. Tout cela, ça fait l’être humain que je suis aujourd’hui. Ce n’est pas que le sport. C’est aussi ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie sentimentale. Et tout cela, ça fait la personne que je suis aujourd’hui et comment je m’exprime sur le tatami".

C’est une autre Charline qui repart au combat. Une Charline Van Snick qui reste une battante. Une jeune femme toujours animée par la même rage de vaincre.

"Ça, cela ne change pas !" conclut la judokate belge. "Ce challenge de tout le temps essayer de m’améliorer. De tout le temps repousser mes limites. Il est toujours là et cette flamme est toujours là".