Charline a connu le sans-abrisme : "Être une femme à la rue, c’est être une proie"

Charline a eu une vie de dingue. Et ça, c’est elle qui le dit. Après un burn-out et un accident de voiture, elle a décroché du marché du travail. Puis vient le suicide de son compagnon. Charline perd définitivement pied. Alcool, drogue, elle finit par être mise dehors de son appartement. "Je me suis retrouvée avec une petite valise et nulle part où aller."