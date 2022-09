Charlie Winston et Vianney, une association qui fonctionne ?

Don’t worry darling, le film d’Olivia Wilde avec Harry Styles montré à grand fracas de publicité à la Mostra de Venise tient-il toutes ses promesses ? Quand Greg Gonzalez, le chanteur de Cigarettes after sex s’associe avec le compositeur italien Daniele Luppi, ça donne quoi ? Virginie Efira trouve-t-elle son meilleur rôle dans le drame Les enfants des autres ? Charlie Winston a-t-il bien fait de bosser avec Vianney pour son nouvel album ? L'auteur-compositeur-interprète français se cache derrière la production du 5e disque du Britannique, As I Am. Ils chantent d'ailleurs en duo sur le single Shifting Paradigms.

La ressortie d’Avatar en salles va-t-elle faire un malheur au box-office ? Et Jane Birkin, l’intégrale de ces chansons, ça représente combien de CD ? Enfin, la jeune chanteuse suédoise Tove Styrke, star dans son pays, va-t-elle réussir à 'breaker' à l’échelon international ?

Réponses à toutes ces questions dans La semaine des 5 heures de ce 19 septembre.