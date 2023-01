Charlie Watts, grand collectionneur de voitures, n’avait pas le permis

La SM, équipée d’un moteur d’origine Maserati, n’a pas connu un succès commercial retentissant mais a attiré l’attention de vedettes. Bill Wyman, autres membres des Stones en possédait une également, comme Carlos Santana et Adam Clayton, le bassiste de U2. Dans un autre genre, Johan Cruyff, Mike Hailwood, le président de l’URSS Leonid Brejnev et aussi Idi Amin Dada dont on dit qu’il en possédait sept.