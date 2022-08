Charlie Watts, 1 an déjà

Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, nous a quittés il y a un an déjà, mais laisse derrière lui une série d’enregistrements et de prestations mémorables de l’histoire des Stones et tout simplement de l’histoire du rock. Retour sur quelques moments choisis issu d’une immense carrière.

1) Can’t You Hear Me Knocking (1971)

Que serait cet extrait du célèbre Sticky Fingers sans son intro et ce groove incroyable mis en place notamment par Charlie Watts. Sans parler de ce final où le titre se métamorphose en titre latino à faire rougir Carlos Santana et son groupe et durant lequel Watts est accompagné par les congas de Ricky Dijon.