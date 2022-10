Charlie Puth : qui est cet artiste américain qui cartonne sur TikTok ?

Charlie Puth est un chanteur américain de 30 ans (31 le 2 décembre prochain) qui s’est fait connaître du grand public avec son premier single "Marvin Gaye" en duo avec Meghan Trainor. Un tube qui s’est imposé en 2015 dans les charts internationaux. L’artiste a également tutoyé le haut des classements la même année avec Wiz Khalifa pour la bande-son de Fast and Furious 7 et le titre "See you again" en hommage à Paul Walker. Avant cela, c’est sur internet que celui qui a étudié le jazz s’est fait remarquer en postant des reprises, notamment "Chandelier" de Sia.