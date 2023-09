Charlie Parker : le virtuose du saxophone fauché en plein vol

Cette période de bizutage ne suffit toutefois pas à décourager Charlie Parker, qui dans les années suivantes, travaille d’arrache-pied pour se mettre à niveau. À force de détermination, il parvient ainsi à faire oublier le "yardbird", et à prendre son envol…

Une métaphore qui se concrétise en 1942, quand le musicien quitte l’orchestre de McShann pour rejoindre un groupe de jeunes jazzmen, aux côtés desquels il donnera naissance au be-bop.

Ce genre musical nouveau marque une rupture avec ses prédécesseurs Louis Armstrong et Duke Ellington, qui sous la pression du public blanc, privilégiaient la plupart du temps une musique dansante, aux rythmes contraignants et répétitifs. Avec le be-bop, Charlie Parker cherche à s’affranchir de ces règles et à révolutionner le jazz, en soufflant sur ses notes un vent de modernité et de fraîcheur.